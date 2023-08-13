"لا نعتبركم من جماهيرنا" .. بايرن ميونخ يصدر بيانًا ناريًا ضد العنصرية!

البافاري يتحرك بقوة!

قرر نادي بايرن ميونخ أن يدافع عن لاعبه ماتيس تيل بشكل قوي بعد المضايقات التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

يأتي هذا بعد أن خسر النادي البافاري لقب السوبر الألماني أمام نظيره لايبزيج بثلاثة أهداف نظيفة مساء السبت وظهر تيل بشكل ليس هو الأفضل.

وكتب النادي بيانًا رسميًا يرفض فيه بشكل كامل التصرفات التي تتم في حق المهاجم الشاب: "نشجب بأقوى العبارات التعليقات غير الإنسانية التي تلقاها ماتيس تيل على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف: "أي شخص يكتب تلك الكلمات المثيرة للاشمئزاز والعنصري لا يمكن أن يكون مشجعًا لبايرن ميونخ، ماتيس نحن خلفك ولديك دعمنا الكامل".

جدير بالذكر أن تيل كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي وسجل ستة أهداف في 29 مباراة ولم يصنع أي هدف.