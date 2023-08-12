لا ميسي ولا "SIUUU" رجل النهائيات حضر .. احذروا استفزاز كريستيانو رونالدو!

لا شيء سيوقفه عن التسجيل!

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قلب موازين نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعد أن كان الهلال متقدمًا بهدف نظيف حتى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

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رونالدو سجل هدف التعديل بعد الكثير من المحاولات للنصر على المرمى ومنه هو شخصيًا وفي ظل تألق كبير لحارس الهلال محمد العويس الذي قدم مستويات مذهلة.

الهتاف باسم ميسي

رونالدو قابل الكثير من المضايقات خلال المواجهة، لعل أبرزها الهتاف من جديد باسم ليونيل ميسي في حضوره، وأثناء ما كان يحاول مساعدة فريقه على التقدم في الشوط الأول.

لكن النجم البرتغالي ظهر متماسكًا ولم يرد على الجماهير إلا عن طريق الفعل، عندما سجل الهدف الأول في الربع ساعة الأخيرة وكاد ينهي المباراة في الوقت الأصلي محرزًا هدفًا ثانيًا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

الاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو " SIUUU"

لم يكن النداء على ليونيل ميسي من قبل جماهير الهلال نفسها التي رفضها الأرجنتيني قبل أسابيع هو السبيل الوحيد من الجماهير لمضايقة رونالدو، فامتد الأمر إلى نجوم الزعيم أنفسهم.

حيث سجل ميشيل هدف التقدم للهلال في الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء وبدلًا من الاحتفال مع جماهيره بطريقة يحترم فيها الخصم، تعمد استفزاز رونالدو واحتفل على طريقة "SIUUU" الخاصة بالنجم البرتغالي.

من جديد تجاهل رونالدو الرد على الفعل نفسه إلا داخل الملعب بتقديم أفضل ما لديه وقيادة النصر للفوز في نهائي هام للغاية في بداية موسم صعب بثنائية هي علامة مسجلة له في النهائيات.

احذروا استفزاز رونالدو

فنيًا وخلال الشوط الأول لم يكن رونالدو في أفضل أحواله، وفقد تركيزه في عدة كرات حتى أنه وقع في مصيدة التسلل خمس مرات، وتصدى العويس لكرة خطيرة منه.

لكن بعد أن تعرض لما تحدثنا عنه في الأعلى بالإضافة بالتأكيد إلى محاولات علي البليهي استفزازه وامتصاصه لتلك المحاولات، رأينا لاعب آخر داخل الملعب.

وبالرغم من انتقاد بعض الجماهير لوجوده في الملعب بعد هدف تقدم الهلال، إلا أنه أثبت للجميع قيمته وقدرته الخارقة على قلب أي مباراة في لحظات.

بيت القصيد

بعد نصف موسم أول محبط لرونالدو في صفوف النصر لم يحصد فيه الفريق أي بطولة، ظهر النجم البرتغالي ورجل النهائيات على عهده أمام الهلال وكان حاضرًا عندما احتاجه فريقه، حتى لو لم يقدم كل ما تطلعت إليه الجماهير من توقعات.

البرتغالي كان الأكثر تأثيرًا في أرض الملعب حتى لو لم يكن الأفضل، وحول وجهة لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال من الهلال إلى النصر في مباراة عصيبة وبوجود نقص عددي في فريقه.

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في النهاية لو كنت لاعبًا أو مشجعًا لفريق سيلعب أمام كريستيانو رونالدو قريبًا وتقرأ تلك الأسطر، ربما عليك أن تتجنب أمرًا واحدًا فقط بعيدًا عن الفنيات وما إلى ذلك، وهو استفزاز النجم البرتغالي.

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