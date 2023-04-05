"لا مكان للعصابات في كرة القدم" .. تشيفرين يفتح النار على ريال مدريد وبرشلونة!

أعيد انتخاب ألكسندر تشيفرين كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، كونه المرشح الوحيد حيث سيظل رئيسًا لأكبر هيئة منظمة لكرة القدم في أوروبا حتى 2027 بالتزكية.
وخلال مؤتمر (اليويفا) في لشبونة صباح اليوم الأربعاء تحدث تشيفرين بقوة مهددًا مشروع "السوبر ليج"، الذي يتبناه كلًا من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.
وقال تشيفرين بعد فوزه في الانتخابات: "كرة القدم ليست ملكًا لأحد، في الواقع هي ملك لنا جميعًا يجب أن تكون المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية لثلاثة أندية".
وأضاف: "أولئك الذين روجوا لهذا المشروع يقولون أنهم يريدون إنقاذ كرة القدم، أصبحت فكرة "السوبر ليج" تشبه قصة - ذات الرداء الأحمر-، إنه ذئب متنكّر في زي جدة، من هم يمزحون؟ هم "كارتلات" يرغبون في وضع أنفسهم فوق الجدارة والديمقراطية للفوز بالأموال".
يذكر أن المحامي السلوفيني هاجم برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس في آخر حواراته الصحفية مدعيًا أنهم يمثلون خطرًا كبيرًا على كرة القدم.
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