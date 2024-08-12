لا مكان له في الفريق.. ديكو يخبر وكيل نجم برشلونة بقرار نهائي!

قبل غلق الميركاتو..

اتخذ مسؤولو برشلونة قرارًا حاسمًا بشأن مصير أنسو فاتي، نجم الفريق، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحفية "سبورت" الإسبانية، أن ديكو، مدير برشلونة الرياضي، أخبر جورج مينديش، وكيل أعمال فاتي، بأن النجم الإسباني "يجب أن يبحث عن فريق".

ويحتاج برشلونة للاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق الأول، من أجل تخفيف فاتورة الرواتب، حتى يتمكن من إبرام صفقات جديدة، مع تبقي 20 يومًا فقط على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمر فاتي بوضع معقد في السنوات الأخيرة، حيث منعته الإصابات المتكررة من إظهار موهبته الهائلة، ولم تلب إعارته الموسم الماضي إلى برايتون مستوى التوقعات.

ومع عودته إلى برشلونة، حاول إقناع المدرب الجديد هانز فليك بقدراته، لكن كابوس الإصابات ضربه من جديد، ما حرمه من القتال على فرصته.

ومع انفجار باو فيكتور وتوقيع داني أولمو ووصول نيكو ويليامز المرجح، صار على برشلونة البحث عن مخرج للاعبين "الأقل درجة" في الخط الأمامي، حيث يحتاج الفريق إلى تقليل غرفة الملابس.