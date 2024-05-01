"كان لديك قبائل في السابق"

تحدث الصحفي الفرنسي جوليان لورينز، عن سر توهج باريس سان جيرمان هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي.

ويضرب سان جيرمان موعدًا مع بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما توّج بالدوري الفرنسي رسميًا، ووصل نهائي الكأس، كما حصد لقب السوبر الفرنسي.

وقال لورينز، في تصريح لشبكة "تي إن تي سبورتس": "هذا هو الموسم الأخير قبل أن يكون هناك تغيير كبير، بمعنى أن مبابي سيغادر بعد 7 سنوات، كل هذا يحدث في لحظة حيث غرفة الملابس أقل غرورًا".

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وأضاف: "لا مزيد من ميسي، لا مزيد من نيمار، لا مزيد من فيراتي، الذين كانوا جيدين على أرض الملعب، لكنهم كانوا يتمتعون بالسلطة في غرفة الملابس".

وأوضح: "لم يكن ميسي يهتم كثيرًا، ولكن مع ذلك كان ميسي، والآن في غرفة الملابس لديك أشخاص يتواصلون مع الجميع، يروون النكات للجميع بلغات مختلفة، بينما كان لديك قبائل في السابق، ولا يبدو أن هناك أي قبائل الآن".

وختم: "حتى كيليان مبابي كان حاضرًا بطريقة ما في بعض الأحيان، لذلك حتى غروره يبدو أكثر هدوءًا مما يكون عليه في الوضع الطبيعي بالنظر إلى أنه أفضل لاعب في العالم".