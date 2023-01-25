لا مزيد من كروس ومودريتش .. أنشيلوتي يعلن نهاية الجيل الذهبي!

اقتراب رحيل نجمي ريال مدريد!

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن مصير نجمي الفريق لوكا مودريتش وتوني كروس بعد انتشار تقارير عن اقترابهم من الرحيل.

ولم يشارك النجمين بشكل أساسي في المباريات الأخيرة للفريق الملكي وظهر الاعتماد على إدواردو كامافينجا وداني سيبايوس مكانهما.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد عن الثنائي: "ليست مجرد مسألة راحة سيتعين عليهم القتال من أجل الحفاظ على مكانهم في تشكيلة الفريق حيث يهدف النادي إلى الاعتماد على المواهب الشابة".

وتابع: "إنهم يفهمون جيدًا دورهم وما أطلبه منهم ويعرفون أن هناك الكثير من الجودة داخل هذا الفريق إنها لحظة انتقال وقد تحدثت معهم حول هذا في بداية الموسم".

وتنتهي عقود مودريتش صاحب 37 عامًا وكروس الذي يبلغ من العمر 33 عامًا بنهاية الموسم، وانتشرت أخبار كثيرة عن وصول العديد من العروض لضم الثنائي.

ويسعى فريق ريال مدريد إلى تحديث خط الوسط لديه حيث أصبح الشبان كامافينجت وأوريلين تشواميني لاعبين أساسيين بالإضافة لاقتراب النادي من التوقيع مع جود بيلينجهام هذا الصيف.

وسيستمر الثنائي في القتال من أجل مواقعهم في الفريق حتى تنتهي عقودهم ويبقى أن نرى ما إذا كانوا سيقضون عامًا آخر في ريال مدريد أم سيرحلوا وينتهي الفريق الذهبي بريال مدريد.

ويلتقي ريال مدريد غدًا مع فريق أتلتيكو مدريد في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.