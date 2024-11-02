"لا مبرر لخوض المباريات".. تيباس يرفض "الطلب الوحيد" لأندية الليجا!

ماذا قال رئيس الرابطة؟

أعرب العديد من مدربو الأندية الإسبانية عن رغبتهم في تأجيل مباريات الجولة 12 من الليجا، بسبب الفيضان المدمر الذي تسبب في سقوط ما يزيد على 200 قتيل.

وقال لويس جارسيا مدرب ديبورتيفو ألافيس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" عقب الفوز على مايوركا بهدف نظيف: "لا يوجد مبرر لإقامة هذه المباراة".

واتفق معه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، عشية مواجهة لاس بالماس: "لا يوجد أي منطق لإقامة هذه الجولة، من الواضح أن ذلك لا معنى له، ما يحدث صعب للغاية، هناك أشخاص يعيشون لحظات مروعة، ونحن في مكان يُطلب منا أن نواصل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسبق وصرح هانز فليك مدرب برشلونة قبل مواجهة إسبانيول المقررة غدًا الأحد بأن "كل شيء يجب أن يتوقف، لأن ما يحدث هو مأساة حقيقية لمجتمع فالنسيا ولإسبانيا بأكملها".

من جانبه، أوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، إن قرار عدم التأجيل ليس له علاقة بازدحام جدول المباريات، لكنه أشار إلى صعوبة إيقاف صناعة كبيرة مثل كرة القدم، تمامًا كما لم تتوقف معظم الصناعات الأخرى في البلاد.

وأضاف في تغريدة بمنصة إكس: "نعتقد أن أفضل رسالة هي أن نكون في الصفوف الأمامية في أعمالنا، تمامًا مثل العاملين في القطاعات الأخرى، لنلفت الانتباه، ونجمع الموارد، ونشرح للعالم أننا بحاجة إلى تكاتف الجهود للخروج من هذه الأزمة".