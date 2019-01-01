لا ليجا وريكسونا يمنحان أحد المحظوظين "أفضل يوم في حياته"

مفاجأة مميزة بحضور ثلاثة من أكبر نجوم الدوري الإسباني

أقامت ريكسونا بشراكة مع لاليجا حدثًا مميزًا حصل فيه عدد من المحظوظين على فرصة التمرن بجانب كل من ألفارو موراتا، دييجو بابلو سيميوني وإيفان راكتيتش على ملعب الواندا ميتروبوليتانو.

وكان عودة السميرات القادم من دبي واحدًا من بين هؤلاء المحظوظين الذي خاضوا تجربة مميزة مليئة بالمفاجآت المميزة والتجارب التي وصفها بعضهم بـ"الحلم".

وكان عودة قد شارك في قرعة ريكسونا التي ضمت الكثيرين حول العالم ووقع الاختيار عليه من طرف لاليغا وريكسونا ليعيش واحدة من بين التجارب الرائعة والمميزة، والمتمثلة في السفر من دبي إلى مدريد لقضاء يوم مع نجم برشلونة إيفان راكتيتش ونجمي أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا ودييجو سيميوني.

وتأتي هذه الجائزة ضمن الشراكة التي يملكها ريكسونا، الرائد العالمي في منتجات مزيل العرق، ورابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، حيث عملا معًا على منح الفائزين تجربة فريدة من نوعها تقسام فيها الفائزون لحظات مميزة مع مجموعة من نجوم الدوري الإسباني.

عوده وصف هذه التجربة بالاستثنائية "لقد كانت تجربة لن أنساها أبدًا طوال حياتي".

واستهل عوده مشواره في مدريد بزيارة ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو"، قبل أن يتوجه للواندا ميتروبوليتانو حيث كانت المفاجأة الأكبر.

وتعد زيارة الملعب في حد ذاتها مغامرة فريدة من نوعها بالنسبة لعوده، لكن يومه لم يقتصر على ذلك فقط، إنما كانت هناك مفاجأة كبيرة في انتظاره، فقد التقى باسمين من بين أهم اللاعبين حول العالم، وبالتحديد مُهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا ومتوسط ميدان برشلونة إيفان راكتيتش، وكذلك بمدرب اللوس كولتشونيروس "دييجو سيميوني".

ودون مزيد من الضجة، توجه عوده بملابس رياضية خاصة لأرضية الميدان، حيث شهد اللقاء مهارات وتقنيات عديدة وكذلك تسديدات مميزة على المرمى.

وبعد انتهاء هذه الحصة الرياضية، ارتسمت على محيا عوده ابتسامة استثنائية، ابتسامة قضاء أفضل يوم في حياته، حسب وصفه هو، مؤكدًا أنها ستبقى راسخة في ذهنه إلى الأبد.