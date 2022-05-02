"لا للكذب" .. رد قاسي من فالنسيا على شائعات بيع نجمه لبرشلونة

أتى بيان رسمي من فالنسيا للرد على التقارير بالصحافة الإسبانية التي أفادت ببيعه نجمه كارلوس سولير إلى برشلونة الصيف المقبل.

كارلوس سولير أحد أبرز لاعبي الخفافيش في الموسم الحالي، ولاعب إسباني دولي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم بعد المقبل.

ماذا قالت التقارير عن مستقبل سولير وكيف رد فالنسيا؟

البداية كانت من صحيفة "آس" التي قالت إن فالنسيا وافق على عرض بقيمة 20 مليون يورو من برشلونة لبيع نجمه الصيف المقبل.

الرد أتى من الخفافيش ببيان رسمي أكد فيه عدم صحة تلك التقارير، وأن هناك مفاوضات جارية بالفعل مع اللاعب للتوصل لاتفاق جديد.

ونشر النادي بيانه عبر تويتر مرفوق بتعليق: "لا للكذب" وصورة لاعب خط الوسط، في رسالة قوية للرد على التقارير.

Don’t lie! — Valencia CF (@valenciacf_en) May 2, 2022

ماذا قال سولير نفسه عن مستقبله؟

الدولي الإسباني تحدث عن وضعيته مع وصيف كأس ملك إسبانيا مع "جارديان" مؤخراً، وأوضح أنه يرغب بالاستمرار مع فريقه الحالي.

وقال اللاعب: "الأمر ليس مريحاً أن يتحدث الناس عن الأمر دون التأكد، هذا جارح، بعض الأحيان أنا واثق تقال أشياء لا يعرفون عنها شيئاً".

وأردف: "نتحدث منذ بضعة أشهر (مع فالنسيا)، ودائماً قلت إن هدفي البقاء، عائلتي وأصدقائي هنا، وهذا النادي الذي أشجعه".

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