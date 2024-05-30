"لا لقتل اللعبة" .. ثورة إنجليزية إسبانية تهدد بمقاطعة كأس العالم للأندية!

حالة من الجدل بسبب النسخة الجديدة من البطولة

صراع شرس يلوح في الأفق بين الاتحادين الإسباني والإنجليزي، في مواجهة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.

وتنطلق النسخة الجديدة من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديًا، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو في عام 2025، والتي تضم فرقًا مثل تشيلسي، ريال مدريد ومانشستر سيتي والهلال السعودي والأهلي المصري.

موعد المسابقة يأتي بمثابة الصداع على العديد من الاتحادات والفرق، بسبب إمكانية حرمانه اللاعبين من الحصول على الراحة الكافية بعد انتهاء الموسم، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور تهديدات بمقاطعة المسابقة تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن المسؤولين عن الدوريات الكبرى واتحادات اللاعبين، قرروا الاتحاد معًا لتوجيه رسالة واضحة إلى الفيفا وهي:"لن نلعب في كأس العالم للأندية، أنتم تقتلون اللعبة".

ويقود هذا التهديد كل من ريتشارد ماسترز رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز، وماهيتا مولانجو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وسوف تتعهد الأندية والاتحادات باتخاذ إجراءات قانونية مشددة، ما لم تتم إعادة جدولة البطولة التي تضم 32 فريقًا وتقام بالولايات المتحدة، في الظهور الأول للشكل الجديد لها، بعد إلغاء النسخة القديمة التي كانت تقام بمنتصف الموسم.

ومن جانبه يعتقد اتحاد اللاعبين الدوليين FifPro و اتحاد اللاعبين المحترفين PFA، أن الجدولة لن تترك للأندية أي خيار سوى إجبار اللاعبين على العودة إلى اللعب، دون الحصول على الحد الأدنى من الراحة لمدة ثلاثة أسابيع، وفقًا للمنصوص عليه في جميع الصفقات الاحترافية.

ولذلك سيتم إعداد ملفات قانونية توضح تنافي توقيت البطولة، مع الضوابط المنصوص عليها في عقود اللاعبين المحترفين، مما يتسبب في أزمة لجميع الأندية المشاركة ويهدد بمقاطعة تهدد نجاح الشكل الجديد للمسابقة.