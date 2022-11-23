لا لرونالدو .. تشيلسي يغلق أبواب ضم كريستيانو!

من يعرقل انتقال رونالدو لتشيلسي؟

تراجعت أسهم فريق تشيلسي الإنجليزي في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم فسخ عقده رسميًا مع فريق مانشستر يونايتد.

وكان تشيلسي مهتمًا برونالدو الصيف الماضي، وحاول المالك الجديد ورئيس النادي تود بويلي كثيرًا ضمه بصفته صفقة قوية.

وأدى ذلك إلى حدوث صدام بين رئيس النادي والمدرب السابق توماس توخيل، الذي أصر في ذلك الوقت على أن المدافعين لهم الأولوية في الضم.

وانتشرت تقارير كثيرة في الأيام الماضية عن رغبة تشيلسي في ضم رونالدو بعد رحيله رسميًا عن مانشستر يونايتد، وإمكانية انتقاله لأي فريق مجانًا كلاعب حر، بالإضافة لإقالة توخيل وتعيين جراهام بوتر كمدرب للبلوز.

وقال مصدر مسؤول من فريق تشيلسي لصحيفة "ذا صن": "لم نعد نهتم بضم كريستيانو، ولكن لو غيّر رئيس النادي رأيه وقرر التعاقد معه فربما نحاول".

تشيلسي هو المرشح الثاني لضم رونالدو بعد سبورتينج لشبونة، وهناك تقارير صحفية تؤكد اهتمام سعودي من فريق النصر بضم صاروخ ماديرا.