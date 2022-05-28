لا فائدة .. هبوط الأهلي هو الحل!

حل واحد أمام الأهلي للعودة مرة أخرى إلى المنافسة

نعم أطالب بهبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، بعد ما شاهدته في مباراة الكلاسيكو أمام النصر، الفريق يحتاج إلى هذا الأمر جدًا خلال الوقت الحالي، إذا كنتم تريدون أن يعود مرة أخرى إلى المنافسة على البطولات والتواجد على منصات التتويج.

قد يبدو العنوان صادمًا للبعض، ولكن لم أجد حلًا لفريق الأهلي إلا هذا الحل، لقد تحدثنا فيما مضى ومنذ بداية الموسم وحتى الأمتار الأخيرة منه عن حلول قد تُفيد الفريق، قد تكون إدارة ماجد النفيعي حاولت تنفيذ بعضها من أجل إنقاذ الفريق، ولكن الأمر لم يفلح!

الأهلي الآن في وضع لا يُحسد عليه، حيث يصارع الهبوط ونحن على بُعد مباراتين فقط من نهاية الدوري، في سيناريو لم يتوقعه أكثر الناس تشاؤمًا لما سيحققه الفريق الموسم الحالي.

هبوط الأهلي يعني كارثة بكل المقاييس، سواء كنقطة سوداء في تاريخ الراقي، أو حتى الخسارة المالية التي سيتحملها الدوري السعودي بعد ما وصل له من تطور وتقدم بشهادة الجميع.

لا نتمنى أن نرى الأهلي في هذه الوضعية، لتاريخه الكبير، وحرصنا على مشاهدة ديربي جدة، وأيضًا المباريات الكلاسيكية بين الأهلي والنصر والهلال والشباب، ولأسباب كثيرة جدًا، ولكن ما يحدث يجعلني أتمنى أن يهبط الفريق بكل أسف.

ما شاهدته في مباراة الكلاسيكو بين النصر والأهلي، هو مجموعة من اللاعبين، يعتبرون التقدم بهدف على فريق كبير مثل النصر، إنجازًا كبيرًا، ولا يمتلكون عقلية البطل أبدًا.

فيديو | رائعة تاليسكا تُعقد موقف الأهلي وتُنهي الكلاسيكو بالتعادل

لاعبو الأهلي قدموا مباراة رائعة جدًا أمام النصر منذ بداية الموسم وحتى أن نجح الفريق في التقدم بهدف، رأينا لاعبين مجرد موظفين على أرضية الملعب، بدون أي دوافع، وكأن دافعهم الوحيد هو تسجيل هدف في المباراة.

التفنن في تضييع الوقت، وتقديم مستوى باهت وانعدام التركيز هم أبرز سمات لاعبي الأهلي في مباراة الكلاسيكو، جعلني أشعر بأنني أتمنى هبوط الفريق، لكي يتعرض الراقي ومسؤوليه ولاعبيه للصدمة التي ستكون بمثابة دافع حقيقي للعودة إلى منصات التتويج. نفذت جميع الحلول، وأصبح الهروب من الهبوط إنجازًا قد يفتخر به لاعبي الأهلي، وهو ما سيجعلنا داخل دائرة لن نخرج منها في الموسم القادم.

نعم سنُحرم من الأهلي لمدة موسم، ولكن سننعم به سنوات قادمة وأنا متأكد من هذا الأمر، الفريق سيكون منافسًا حقيقيًا على كافة البطولات، وسنراه على منصات التتويج.

الأهلي قلعة كبيرة، وما يقدمه لاعبيه هذا الموسم أمر مؤسف، كما أتمنى أن أرى الهلال والنصر والاتحاد في أفضل حال، أتمنى أيضًا أن أرى الراقي ينافسهم على جميع البطولات، ولكن كما ذكرت، نفذت جميع الحلول والفريق مازال يعاني.