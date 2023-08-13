المدير الرياضي لبرشلونة يتحدث عن التعاقدات المحتملة للنادي الكتالوني..

فتح ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني الباب على مصراعيه أمام إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة يبحث عن تدعيمات في مركز الظهير الأيمن على وجه الخصوص، بالإضافة إلى البحث عن نجم يجاور البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الخط الأمامي، ويعد كانسيلو ونيمار من بين أهم أهداف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقال أليماني خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ردًا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع نيمار أو كانسيلو: "لم نقل أي شيء، ولم نتحدث عن هذا الوضع، عادتي ألا أتحدث عن أسماء ليست في برشلونة، ننظر إلى السوق جيدًا، ولا شيء مستبعد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلى جانب ذلك، أبدى أليماني تفاؤلًا بالمستقبل، خاصة بعد النجاح في دمج اللاعبين الجدد في قائمة النادي، وقال: "نحن نركز على تسجيل اللاعبين، تمكننا أخيرًا من تسجيل العديد من اللاعبين، ونحن على وشك تحقيق هدفنا في هذا الصدد".

وبينما يواجه برشلونة منافسة شرسة من الهلال السعودي للحصول على خدمات نيمار، إلا أن الأمور تبدو أكثر سهولة فيما يخص كانسيلو، الذي يسعى مانشستر سيتي إلى التخلص منه.