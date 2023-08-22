لا شيء مثل شراسة الأم.. هكذا حفظت فايزة العماري حقوق مبابي الذي عاملوه كـ"الكلب"!

بتلك الطريقة أدارت والدة مبابي حوارها مع ناصر الخليفي..

تفاصيل جديدة مثيرة ظهرت في ملف كيليان مبابي وعودة الأمور إلى نصابها في باريس سان جيرمان معه على أقل تقدير.

وفقًا لصحيفة "إل ديباتي" الإسبانية، فقد عاد مبابي إلى التدريبات الجماعية مؤخرًا في باريس بسبب غضب عائلة اللاعب الهائل، فعندما اتصل ناصر الخليفي بفايزة العماري والدة اللاعب للتحدث، طالبته فورًا باندماج نجلها في الفريق واللعب مرة أخرى، إذا أراد أن يبقى 10 ثوان أخرى على الهاتف.

وفي تلك المحادثة، قضى الخليفي وقتًا سيئًا للغاية، لأن والدة مبابي جعلته في موقف صعب، حين اتهمت العماري الخليفي بشدة بأنه يعامل نجلها كالكلب بعد التجديد العام الماضي والاستسلام لضغوط ماكرون وفرنسا كلها، عندما كانت رغبة نجله اللعب لريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



في النهاية طالبت العماري الخليفي بالاعتذار من أجل مواصلة الحديث من أجل العقد، وما إن تحقق ذلك حتى طالبت العماري بالأصعب، وهو أن يعتذر المسؤولون في دولة قطر أنفسهم عما حدث لنجلها!.