لا شيء كامل .. إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو التقدم على فياريال!

النادي الملكي قد يدخل في أزمة دفاعية!

شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال التي تقام ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني خبرًا مزعجًا لجماهير الملكي رفم التقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

جاء هذا عقب تعرض النجم النمساوي الدولي ديفيد ألابا للإصابة خلال مجريات الشوط الأول، وخروجه من أرض الملعب بحلول الدقيقة الـ 35.

ألابا كان قد سقط على أرض الملعب وأمسك بركبته وتلقى العلاج لعدة لحظات قبل أن يقرر الطبيب استحالة استمراره في أرض الملعب، ليحل مكانه ناتشو فيرنانديز.

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الإصابة بدت قوية للغاية على مستوى الركبة، وهناك مخاوف بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، من غياب طويل للنجم النمساوي من التشخيص الأولي لها.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يعاني بالفعل من غياب عدة نجوم للإصابة سواء بشكل عام أو على مستوى الدفاع وحراسة المرمى، وعلى رأسهم إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وإدواردو كامافينجا.