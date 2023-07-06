ليس ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان.. كيليان مبابي يلعب لنادٍ مفاجئ قريبًا!

النجم الفرنسي يطير إلى بلد غير متوقع

وسط التقارير الصاخبة والأحداث المتلاحقة التي تطرأت على مستقبل الفرنسي الدولي كيليان مبابي سواء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، أو مع ريال مدريد في المستقبل، فإن الفرنسي قرر أن يلعب بقميص نادٍ آخر مفاجئ!.

مبابي سيهبط عما قريب في الأراضي الكاميرونية، حيث إن والده ينتمي إلى الكاميرون، في زيارة ضمن إجازاته كما اعتاد أن يزور بلدانًا إفريقية عديدة.



وقد زار خلال هذه العطلة كلًا من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والآن الدور على بلاد أبيه، الكاميرون.







خلال هذه الزيارة، من المقرر أن يحمل مبابي ألوان فريق فينت ديتودي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الكاميروني.



يأتي هذا في خضم مباراة ودية يخوضها الفريق ودعي مبابي إليها، وفقًا لراديو فرنسا الدولي في تقاريره الصادرة اليوم.

