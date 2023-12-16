لا داعي للقلق .. الأهلي يسير نحو البطولات والدليل "الاتحاد"!

الأهلي في طريقه لتحقيق البطولات..

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شيء من القلق يُسيطر على جماهير الأهلي ومحبيه خلال الوقت الحالي، بسبب تذبذب نتائج فريقهم تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، الأمر الذي دفع جزء كبير منهم للمطالبة بإقالته، ولكن في الحقيقة لا يوجد ما يُقلق!

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ولم يقدم الأهلي المستوى المنتظر من جانب جماهيره في كثير من المباريات الموسم الحالي، ولكن في بعض المباريات تجد الفريق يقدم أفضل مستوياته، الأمر الذي دفع جماهير الراقي للقلق.

لم القلق والأهلي على الطريق الصحيح؟

قد يكون القلق الذي يُسيطر على عدد كبير من جماهير الأهلي سببه هو الطموح الذي ارتفع كثيرًا، بعد التعاقدات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأصبحت جماهير الأهلي تنتظر أن يفوز الفريق في جميع المباريات، وألا يفقد أي نقطة، ولذلك بعد أي تعثر تجد القلق والحزن يُسيطر على الجميع.

ولكن يبدو أن الجميع بدأ ينسى أن الأهلي عائد من دوري يلو للدرجة الأولى، وقام بتغيير 90% من قوامه الأساسي، ومع مدرب جديد أيضًا.

الفريق يحتاج للوقت حتى يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج، فلا داعي للاستعجال، ويجب الصبر وعدم القلق من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة، فالضغط على الإدارة لاتخاذ قرارات بإقالة المدرب أو الاستغناء عن لاعبين في هذا الوقت ليس في صالح الفريق.

الاتحاد خير دليل!

احتلال الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، ونحن مازلنا في منتصف الموسم، والراقي يُنافس الهلال والنصر على الصدارة حاليًا، ولذلك لا يوجد أي مجال للقلق، فالفريق مازال في بداية مشواره بحلته الجديدة.

ولكم في نادي الاتحاد خير دليل، فالفريق الذي حصل على لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، يحتل حاليًا المركز الخامس، والأهلي يتفوق عليه ويحتل المركز الثالث.

كما أن الاتحاد ظل يعاني موسمين من أجل العودة إلى منصات التتويج، بعد أن قامت إدارته بتغيير كامل للفريق، بالتعاقد مع لاعبي جدد ومدرب جدد، والنتيجة الآن هو حامل لقب دوري روشن السعودي، وشارك في مونديال الأندية.

وتواجد الأهلي في المركز الثالث في الموسم الذي تلى عودته إلى دوري روشن السعودي، يعد إنجازًا ويجب استثماره بشكل جيد للبناء عليه، ودعم الفريق بشكل جيد، من أجل عودة الفريق للبطولات مرة أخرى، وهو الهدف المنشود.

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