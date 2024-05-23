"لا حاجة لهما في المنتخب" .. غضب برتغالي ضد روبن نيفيش وأوتافيو بسبب دوري روشن!

انتقادات للنجوم البرتغاليين في دوري روشن!

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على الرغم من تألقهما في دوري روشن السعودي، إلا أن البرتغاليان روبن نيفيش وأوتافيو واجها انتقادات من البرتغال، بعد انضمامها إلى قائمة المنتخب التي ستشارك في يورو 2024.

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وتألق نيفيش مع الهلال وقاده لتحقيق دوري روشن السعودي، بينما يقدم أوتافيو أفضل مستوياته مع النصر الذي حل وصيفًا في ترتيب الدوري.

وقال تقرير عبر قناة "SPORT TV" البرتغالية الشهيرة: "لا يوجد حجة واحدة لاستدعاء روبن نيفيش، ولا يوجد من يستطيع استدعائه، وإلا فلن يقوم المدرب نفسه بذلك ".

وأضاف: "أوتافيو أعلم أنه لاعب مختلف وما إلى ذلك، ولكنني قلت ذلك عدة مرات، اللاعبين الذين اختار عمدًا الذهاب إلى الدوري السعودي والتي لا تملك حاليًا الحد الأدنى من القدرة التنافسية، مقارنة بإنجلترا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا".

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وواصل: "أخيرًا الدوري السعودي لا يستطيع التنافس مع أفضل البطولات في العالمـ وهذا يجعله أبعد بكثير من هذا الاحتمال، ليتم استدعاء هؤلاء اللاعبين، ولهذا السبب أيضًا أعتقد أن استدعاء أوتافيو ليس له معنى كبير".

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