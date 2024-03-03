"لا تهمني الأهداف والتمريرات الحاسمة" .. ماكسيمين يُقسم جمهور الأهلي ويختار مجموعته المفضلة

الجناح الموهوب سجل هدف تعادل الأهلي أمام الفتح

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قسم آلان سان ماكسيمين جمهور فريقه الأهلي إلى قسمين، وقد اختار المجموعة المفضلة لديه وأكد حبه لها ووصفهم بالأوفياء والداعمين له بغض النظر عن كل شيء.

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الجناح الفرنسي سجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الفتح خلال آخر مباريات دوري روشن السعودي، وهو هدفه الرابع ضمن مبارياته الـ22 مع الفريق في جميع بطولات الموسم الجاري، وقد صنع بجانبهم 9 أهداف.

صاحب الـ26 عامًا نشر منشورًا عبر إنستجرام أكد خلاله أن الأهداف والتمريرات الحاسمة لا تهمه بقدر رياضة كرة القدم نفسها والاستمتاع بها.

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إذ كتب "الشيء الوحيد الذي يهم اليوم هو الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن بالنسبة لي كرة القدم أكبر من ذلك كثيرًا. قاتل من أجل كرة القدم التي تُحبها، الرياضة التي تجعلنا كلنا نحلم. تذكر لماذا تصحو كل صباح ولماذا تُواصل مشاهدة كرة القدم".

تابع "رونالدينيو وزيدان وأسماء أخرى .. لهذا أنا أبقى نفس اللاعب. امنح الناس العواطف والمتعة واجعلهم يقفزون من مقاعدهم وابقى في ذاكرة الناس. أحبكم جميعًا جماهيري الأوفياء، أولئك الذين لا يُشاهدون فقط النتائج في نهاية المباريات لكن يدعمونني طوال الوقت".

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