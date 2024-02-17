"لا تلوموا لاعبيكم" .. وليد الفراج يحذر الهلال والنصر والاتحاد من "الصدمة"

قاهر الأهلي يضع بصمة في كل مباراة بدوري روشن

SHAHID

أشاد الإعلامي وليد الفراج، بالأداء المميز الذي قدمه فريق الأخدود هذا الموسم في دوري روشن السعودي، والذي كلله بالانتصار الأخير على أهلي جدة.

وواصل أهلي جدة نتائجه السلبية أمام الأخدود، عندما تلقى الخسارة 2-3 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين.

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وقال الفراج في بداية حلقة برنامجه "أكشن مع وليد"، على فضائية "MBC action": "الأخدود مستمر على نفس القصة، هذا الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأولى يسجل علامات في كل مباراة".

وأضاف: "نصيحتي لجماهير الأندية التي تواجه الأخدود، يجب ألا تتعامل مع هذه النتائج على أنها صدمة، هذا الفريق قادر على أن يحقق نتائج إيجابية مع الهلال والنصر والاتحاد وجميع الفرق الكبيرة، ولذلك على جماهير هذه الأندية ألا تنفعل على لاعبيها، لأن المنافس بالفعل قوي".

وتابع: "الأخدود حالة خاصة في دوري روشن السعودي، وأهنئ مجلس إدارته والأجهزة الفنية واللاعبين، لقدرتهم على تقديم فريق ثقيل في دوري المحترفين".

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وختم: "هذا ليس فريق صاعد، كتب له أن يصعد ولن يهبط، وقد يضع بصمة لم يضعها أي فريق من منطقة نجران والله أعلم".

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