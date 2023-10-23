"لا تلمسني" .. سر ثورة غضب كارلو أنشيلوتي ضد حكم مباراة إشبيلية!

المدرب الإيطالي انفجر في وجه حكم مباراة إشبيلية بطريقة غير معتادة..

انتابت الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد نوبة غضب ضد ريكاردو دي بورجوس حكم مباراة فريقه أمام إشبيلية، والتي أقيمت يوم السبت لحساب الجولة العاشر في منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد عاد من ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" معقل إشبيلية بنقطة واحدة فقط، بعد التعادل بهدف في كل شبكة، وسط مجموعة من القرارات الجدلية التي اتخذها دي بورجوس.

وحسبما كشف مقطع فيديو بثته قناة "+Movistar" الإسبانية، فإن أنشيلوتي لم يتمكن من احتواء غضبه بعد اللقطة التي قام فيها سيرخيو راموس مدافع إشبيلية بضرب جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد بمرفقه في وجهه.

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ومع اقتراب الحكم من منطقة مقاعد البدلاء لمحاولة تهدئة الإيطالي، انفجر أنشيلوتي في وجه الحكم الدولي الإسباني، وصرخ في وجه دي بورجوس بغضب هائل: "لا تتحدث معي و لا تلمسني".

وأوضح الحكم في تقريره، الذي نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما حدث من أنشيلوتي: "في الدقيقة 85، تم توبيخ المدرب كارلو أنشيلوتي للسبب التالي: دخوله ميدان اللعب احتجاجًا على أحد قراراتي".

من جانبه، استخدم أنشيلوتي السخرية في مؤتمر صحفي لتقييم أداء الحكم: "لقد اتخذ قرارات مثالية، وكان على حق في جميع القرارات وأوقف هجمة مرتدة من أجل الاهتمام بالحالة الصحية للاعب، أنا سعيد للغاية بالتحكيم".

بعد دقائق قليلة، تحدث المدرب الإيطالي أمام ميكروفونات تلفزيون ريال مدريد، وقال: "إذا قلت ما أفكر فيه بشأن التحكيم، وبما أن أكثر ما أحبه هو الجلوس على مقاعد بدلاء مدريد، فأنا لا أقول ما أعتقده لتجنب العقوبات وأستخدم السخرية".