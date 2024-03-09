لا تلعب يوم الجمعة .. مفارقة عجيبة تصعق رافينيا قبل موقعة نابولي وبرشلونة!

الإصابات تضرب الفريق الكتالوني من جديد

مفارقة غريبة ومُحزنة تعرض لها الجناح البرازيلي رافينيا، بتعرضه للإصابة في فوز برشلونة على مايوركا، مساء أمس، الجمعة، بالدوري الإسباني.

رافينيا كان أول المغادرين لأرض الملعب، في المواجهة التي انتهت لصالح فريقه بهدف دون رد، حيث خرج مُصابًا في الدقيقة 37 لينزل بدلًا منه فيرمين لوبيز.

صحيفة "سبورت" الإسبانية سلطت الضوء على إصابة رافينيا في وتر العرقوب، والمفارقة الغريبة بتعرضه للإصابة في مباراة أخرى يوم الجمعة 29 سبتمبر الماضي، وكانت ضد إشبيلية وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

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والغريب أن البرازيلي غادر الملعب في نفس الدقيقة ولعب بدلًا منه فيرمين أيضًا، وذلك لمعاناته وقتها من مشكلة في فخذه الأيمن وعاد مرة أخرى بعد مرور شهر وغاب عن أربع مباريات.

ووفقًا لما أكدته الصحيفة، فإن الأمور لا تبدو بنفس السوء هذه المرة لخروج اللاعب من أرض الملعب على قدميه بشكل طبيعي، وهو الشيء الذي أكده المدرب تشافي هيرنانديز قائلًا إن الإصابة "مجرد ضربة".

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني من أزمة كاسحة في الإصابات حاليًا، بمعاناة كل من رافينيا، أليخاندرو بالدي، بيدري، فرينكي دي يونج، فيران توريس، ماركوس ألونسو من مشاكل بدنية مختلفة، قبل الموقعة الصعبة أمام نابولي يوم الثلاثاء القادم بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.