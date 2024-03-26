"لا تكن شاذًا" .. تشيلافيرت يفتح النار على فينيسيوس ويحمله مسؤولية الهتافات العنصرية!

لا تستخدم "الخبز والسيرك"!

هاجم لويس تشيلافيرت، حارس مرمى منتخب باراجواي السابق، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

وكان النجم البرازيلي قد انهار باكيًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده الودية ضد إسبانيا، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك أثناء حديثه عن معاناة ذوي البشرة السمراء في ملاعب إسبانيا.

واتهم تشيلافيرت، اللاعب البرازيلي، بأنه يدعي المظلومية بحديثه المكرر عن تعرضه للإهانات العنصرية، بينما هو في ذات الوقت يقوم باستفزاز المنافسين وهو من يهينهم أولًا.

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وعلق تشيلافيرت على مقطع فيديو لحديث فينيسيوس في المؤتمر الصحفي، وذلك من خلال حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "الخبز والسيرك، أول من يهين المنافسين ويهاجمهم هو. لا تكن شاذًا، كرة القدم للرجال".

مصطلح "الخبز والسيرك"، ورد في قصيدة للشاعر الهزلي الروماني جوفينال، ويُستخدم لنقد سياسة الإلهاء المُنظّم العام التي تقوم بها الحكومات من خلال توفير الطعام (الخبز) والترفيه (السيرك) لعامة الشعب، لاسترضائه مقابل دفعهِ عن الانشغال بالأمور العامة.

ويقصد تشيلافيرت، أن فينيسيوس يستخدم تصريحاته ودموعه لإلهاء الجمهور عن الحقيقة وهو أنه السبب الأول وراء هذه الهتافات، حيث اتهمه بأنه يهين المنافسين ويدفعهم للرد عليه بهذه الطريقة.