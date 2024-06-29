"لا تكرر أخطائي" .. أسطورة إنجلترا يحذر بيلينجهام من "الغباء" ضد سلوفاكيا!

الأنظار تتجه نحو نجم ريال مدريد

وجه النجم الإنجليزي السابق واين روني، رسالة تحذيرية إلى مواطنه جود بيلينجهام، لحثه على عدم التهور في مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024.

الأجواء تبدو محبطة للغاية في المعسكر الإنجليزي بعد المستوى المتواضع أمام كل من الدنمارك وسلوفينيا، ليدخل فريق المدرب جاريث ساوثجيت مواجهة دور الـ16 ضد سلوفاكيا طمحًا في مصالحة الجماهير.

ومن جانبه قال روني في عموده الخاص بصحيفة "تايمز" البريطانية في رسالة إلى نجم ريال مدريد:"لقد تعرض للإحباط 3 أو 4 مرات في الشوط الأول ضد سلوفينيا ولم يستطع إخفاء ذلك، كان يستدير لينظر إلى الآخرين ويرفع ذراعيه، لغة الجسد هذه تبعث رسالة سلبية إلى الجميع".

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وأضاف:"لقد كنت في نفس مكانه، أعرف بالضبط المركز الذي يشغله، وشعرت بنفس الإحباط على الصعيد الدولي بمسيرتي، لذلك أتمنى فقط ألا يصل الإحباط إلى النقطة التي يفعل فيها شيئًا غبيًا أو يتلقى بطاقة حمراء، ظهر وكأنه قريبًا من ذلك ضد سلوفينيا".

وتابع:"إنه يذكرني بنفسي في البطولات التي أردت الظهور فيها بشكل جيد، وهذا يؤثر على أي لاعب، لذلك يجب الحذر وعدم القيام بأي شيء غبي".

جدير بالذكر أن واحدة من أشهر اللقطات في مسيرة روني مع منتخب إنجلترا، كانت بحصوله على البطاقة الحمراء ضد البرتغال في دور الثمانية لكأس العالم 2006، وذلك بسبب عصبيته في مشاجرة مع كريستيانو رونالدو.