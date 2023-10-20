"لا تقتلوا بيلينجهام وادعموه أمام ضجيج ريال مدريد"

دعوة لحماية النجم الإنجليزي

يؤمن أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، بضرورة حماية مواطنه جود بيلينجهام في ظل تألقه اللافت للأنظار مع ريال مدريد هذا الموسم.

صاحب الـ20 سنة انضم لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من بوروسيا دورتموند، وتصدر المشهد منذ قدومه إلى سانتياجو برنابيو بفضل أهدافه الحاسمة ومستوياته المبهرة.

وفي هذا السياق قال روني في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"ما يفعله بيلينجهام أمر لا يُصدق، لقد أثبت قدرته ونضجه ومن خلال المخاطرة بالانتقال من دورتموند إلى ريال مدريد، لقد كان رهانًا كبيرًا ونجح فيه".

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وأضاف:"إنه في حالة جيدة جدًا وهو حاليًا من أفضل اللاعبين في العالم وسيكون قائدًا للفريق في المستقبل، ولكن دعونا ندرك أنه سيواجه فترات من الركود ويجب ألا نقتله عندما يحدث ذلك، علينا دعمه".

وأضاف:"الأمر يصبح في غاية الصعوبة عندما تلعب في ريال مدريد وتعاني من هبوط في المستوى، لأنه من الصعب إسكات الضجيج هناك عندما تلعب مباراة واحدة سيئة وعلى الأرجح ستتعرض للهجوم وقتها".

يذكر أن بيلينجهام نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف في 11 مباراة لعبها مع ريال مدريد بكل البطولات هذا الموسم.