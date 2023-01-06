"لا تعاقدات في الشتاء!".. لابورتا يصدم جمهور برشلونة

أنباء مؤسفة لجماهير النادي الكتالوني

استبعد جوان لابورتا رئيس برشلونة إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي لصالح النادي الكتالوني وحتى ترك أي لاعب يرحل، مشيرًا إلى أن "القائمة الحالية للفريق هي من ستكمل هذا الموسم".

وأضاف لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة عليه أن يدر أرباحًا بقيمة 26 مليون يورو بشكل آني كي يتمكن من التوقيع مع أي صفقة في يناير.

وأردف: "لقد قمنا بعمل كبير في الصيف، ولكننا لن نستطيع أن نقوم بأي تحرك الآن إلا إذا حدث شيء غير متوقع".

وأضاف: "الصيف الماضي جعلنا مدربنا راضيًا بالعمل الذي قدمنا به، ولكن في الوقت الراهن لا توجد أي تغييرات متاحة لتعديل الوضع المادي في الشتاء".

وأقر لابورتا بأن "القواعد تم تغييرها مجددًا وحاليًا برشلونة مدين بـ 26 مليون يورو كي يتمكن من التوقيع، في الصيف المقبل يمكن أن يحدث ذلك إذا تقدمت مسيرتنا في الدوري الأوروبي وقمنا بجولة تحضيرية مدفوعة بشكل جيد، لكن في الوقت الراهن لا يمكن فعل أشياء كثيرة، والقائمة الحالية هي من ستنهي الموسم على الأرجح".