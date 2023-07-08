دليل دامغ على اقتراب الرحيل.. التوتر يتضاعف بين مبابي وباريس سان جيرمان!

مباراة ضد كريستيانو رونالدو في الموسم التحضيري

تم إعلان الملصقات الدعائية النهائية لدورة اليابان الدولية الودية التي تجري بين 4 أندية في الفترة بين 25 و28 يوليو 2023 استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

هذه الفرق الأربعة هي باريس سان جيرمان والنصر السعودي وإنتر ميلانو الإيطالي وسيريزو أوساكا الياباني، بالتأكيد كان لابد من البحث عن أهم نجمين بين الملصقات، وهما كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو.

لا تبدو وضعية رونالدو معقدة مع النصر، إذ أعلن أنه باقٍ لنهاية عقده في السعودية، لكن مبابي كان هناك استباق للأحداث في وضعه ضمن الملصقات الرسمية لدعاية البطولة، ثم حدث ما لم يكن متوقعًا!.

مبابي كان ضمن الملصق الدعائي الأولي المنشور بشان البطولة، قبل أن يحذفه باريس سان جيرمان من الجزء المخصص له، وهو ما يمثل دليلًا دامغًا على توتر العلاقة بين الطرفين، توتر بالتأكيد يصب في مصلحة ريال مدريد!.

مبابي يدخل في حالة كر وفر مع باريس سان جيرمان بشأن رحيل محتمل إما الصيف الجاري أو المقبل، لكن مع تصريحات ناصر الخليفي الأخيرة حول أن مبابي لابد أن يجدد عقده كي يترك للرحيل الموسم المقبل ضاعفت احتمالات هروب الفرنسي من المعقل الباريسي هذا الصيف.

يبدو ريال مدريد الوجهة الأكثر احتمالًا بالتأكيد للأعجوبة الفرنسي، ولكن غدًا لناظره قريب، والكل سيعرف أين ستحط رحال مبابي في الميركاتو قريبًا جدًا.