لا تراجع ولا استسلام .. إنجلترا تعارض قرار "يويفا" برفع الحظر جزئيًا عن روسيا

الاتحاد الإنجليزي قرر معارضة قرار "يويفا" برفع الحظر الجزئي عن روسيا..

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاحتفاظ بموقفه المناهض للعب ضد الفرق الروسية، على الرغم من قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برفع الحظر جزئيًا على روسيا، للسماح لفرق تحت 17 عامًا بالمنافسة في مسابقاته.

"يويفا" كان سريعًا في إصدار حظر شامل على الأندية والمنتخبات الروسية، في أعقاب الأعمال العسكرية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا قبل 18 شهرًا، وشدد أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل الماضي أنه سيكون "من الصعب جدًا" إلغاء ذلك القرار طالما حيث ظلت روسيا متورطة في صراعها مع أوكرانيا.

ومع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيخفف الحظر لتمكين الشباب الروس من اللعب والتطور، مشددًا على أنه "يدرك أنه لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريًا على البالغين".

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وأضاف البيان: "لهذه الأسباب، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعادة الفرق الروسية التي تضم لاعبين صغار إلى مسابقاتها خلال هذا الموسم".

وتابع: "من المحزن بشكل خاص أنه بسبب الصراع المستمر، يتم حرمان جيل من القاصرين من حقه في المنافسة في كرة القدم الدولية".

وطلبت اللجنة التنفيذية من إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اقتراح حل فني من شأنه أن يمكّن من إعادة الفرق الروسية تحت 17 عامًا للمشاركة في بطولات "يويفا" حتى عندما تكون القرعة قد أجريت بالفعل.

وعلى الرغم من القرار الجديد الذي اتخذه "يويفا" إلا أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيواصل معارضة اللعب مع فرق من روسيا، حيث لا يزال الاتحاد الإنجليزي يعتقد أنه لا ينبغي إعادة مشاركة الدولة في مسابقات الشباب الأوروبية، كما ادعت شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

وبينما رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحظر جزئيًا، فقد أصر على أن أي مواجهات بين فرق الشباب ستلعب على أرض محايدة، ولن تتمكن الفرق من ارتداء قميص المنتخب الروسي أو عزف النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة.

وإلى جانب الحظر، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا قال فيه إن اللجنة التنفيذية للمنظمة "كررت إدانتها للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا وأكدت أن إيقاف جميع الفرق الروسية الأخرى (بما في ذلك الأندية والمنتخبات الوطنية) سيظل ساري المفعول حتى نهاية الموسم".