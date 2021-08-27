لا تراجع ولا استسلام .. الأهلي يتمسك بإعادة مباراة ضمك

تعرف على القصة كاملة موقف الأهلي من إعادة مباراة ضمك

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، لن تستسلم في مسألة إعادة مباراة فريقها أمام ضمك، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لوجود خطأ قانوني في هدف ضمك.

إدارة الأهلي تقدمت باحتجاج لاتحاد الكرة السعودي، تطالب خلاله بإعادة مباراة فريقها أمام ضمك، بسبب عدم قانونية هدف التعادل الذي سجله المنافس، بتواجد لاعبين من الراقي في ملعب ضمك أثناء بداية اللعب بعد هدف الفريق الجداوي.

ما هو موقف اتحاد الكرة من احتجاج الأهلي بشأن مباراة ضمك؟

أكد أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي سابقًا، على أن احتجاج النادي الأهلي على صحة هدف التعادل لفريق ضمك، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي.

الرفاعي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لا يجوز تقديم الاحتجاجات ضد القرارات الصادرة من مسؤولي المباراة، وتعد قراراتهم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، بناء على الفقرة السابعة من المادة 132".

وتابع: "الخطأ الذي تتحدث عنه إدارة الأهلي، ليس خطأ فني بل متعلق بقرار الحكم"، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الاحتجاج مرفوض من جانب اتحاد الكرة السعودي".

واختتم الرفاعي تصريحاته قائلًا: "بمقارنة نص ركلة البداية والجزاء، يجب نجد أنها مسألة تقدريرية للحكم تخرج عن إطار الخطأ الفني، وإنما تعتبر مثل التقدير الخاطئ في احتساب ركلة جزاء خاطئة".

ما هو موقف الأهلي من إعادة مباراته أمام ضمك؟

من جانبه، أكد محمد الديني، عضو مجلس إدارة الأهلي والمحامي والمستشار القانوني، على أن ناديه متمسك بإعادة مباراتهم أمام ضمك، بالجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الديني قال خلال تصريحات لصحيفة الرياضية: "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم واضحة في ركلة البداية، حيث شددت على وجود وجود كافة اللاعبين، ما عدا اللاعب الذي سوف ينفذ الركلة في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب".

وتابع: "ما حدث في المباراة يعد خطأ فنيًا أثر على النتيجة النهائية للمباراة، وفقًا لما نصت عليه المادة 47 من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، والتي أكدت في الفقرة الأولى منها أنه إذا اعتبرت بالفعل خطأً فنيًا في تطبيق القانون أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، فإنه يجوز لها رفع تقرير إلى الجهة المنظمة".

مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



في بث مباشر#ShahidVIP#الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/FpYDsYtCK0@mbc_group pic.twitter.com/pAWxJ5sG4i — SHAHID (@ShahidVOD) August 27, 2021

ما هي القرارات المنتظرة من الجهة المنظمة تجاه مباراة الأهلي وضمك؟

الديني كشف عن القرارات التي قد تتخذها الجهة المنظمة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لخصها في 3 قرارات وهي:

1- إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها بالكامل.

2- إعادة المباراة بداية من توقيت حصول الخطأ الفني.

3- تثبيت نتيجة المباراة.

واختتم عضو مجلس إدارة الأهلي حديثه قائلًا: "رفعنا الاحتجاج في المواعيد المقررة قانونًا خلال ساعتين من نهاية المباراة، هو ما يجعله مقبولًا شكلًا".

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