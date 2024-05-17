"لا تخطئ أمام الزعيم!".. الهلال ينتزع نقطة من النصر ويحافظ على آمال الدوري الذهبي

النصر والهلال يتعادلان في ديربي الجولة 32..

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فشل فريق الكرة بنادي النصر، في كتابة الخسارة الأولى للهلال في موسم 2023-2024 بدوري روشن السعودي، بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة 32 التي أقيمت على ملعب الأول بارك.

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وسجل البرتغالي أوتافيو هدف النصر في الثانية 24، مستغلًا سوء تغطية دفاعية من الهلال، ليتلقى تمريرة من كريستيانو رونالدو، ثم يسدد كرة صاروخية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ياسين بونو.

ورد الصربي ألكساندر ميتروفيتش بهدف التعادل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 90+10، والتي تم احتسابها بخطأ على ساديو ماني بداعي ضرب المدافع سعود عبد الحميد.

ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة من 32 مباراة، والذي حسم لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، فيما يأتي النصر في الوصافة برصيد 78 نقطة، ليبقى فارق الـ12 نقطة بين الفريقين، قبل جولتين على نهاية الموسم.

وبدأ اللقاء بدخول الفريقين إلى أرض الملعب، دون قيام لاعبي النصر بتنظيم ممر شرفي للهلال، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد مطالبة فهد الهريفي، نجم النصر السابق، بتنظيم ممر شرفي لأبطال دوري روشن السعودي.

وشهد اللقاء إصابة أيمن يحيى، لاعب النصر، والذي غادر ملعب المباراة في الدقيقة 75، ليشارك علي الحسن بديلًا له.

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وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة محققة للنصر في الدقيقة 27، بعد تلقي تمريرة عرضية من أيمن يحيى، وكان في وضع انفراد تام، ليفشل في توجيه دفة الكرة إلى الشباك، فيما سجل سيرجي سافيتش هدفًا للهلال في الدقيقة 56، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، كما وجه رونالدو كرة رأسية خطيرة للنصر في الدقيقة 82، ارتطمت بالقائم، ثم أعادها عبد الله الخيبري برأسية أخرى ارتطمت في العارضة.

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