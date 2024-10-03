"لا تختبئ خلف الشاشات" .. زعيم المعارضة في برشلونة يُهاجم لابورتا ويُطالبه بتنفيذ وعوده السابقة

الخلاف بين الرجلين مازال متواصلًا

شن فيكتور فونت زعيم حزب المعارضة في برشلونة هجومًا لاذعًا على الرئيس جوان لابورتا بسبب قراره عقد الجمعية العمومية القادمة للنادي عن بُعد.

لابورتا أعلن عقد الجمعية العمومية يوم السبت الـ19 من أكتوبر الجاري، ولكنه فاجأ الجميع بعقدها عن بُعد، وهو ما أشعل غضب رئيس حزب "Sí al Futur" الذي أبدى استياءه واندهاشه من القرار خاصة أن اليوم لا يُصادف إقامة أي مباراة للفريق.

وأصدر فونت بيانًا هاجم به لابورتا وطالبه بالإيفاء بوعوده السابقة التي قطعها خلال الجمعية العمومية عام 2023، مضيفًا "نطالب بالحضور وجهًا لوجه وعدم الاختباء خلف الشاشات، الحضور عن بُعد يحد من النقاش ومشاركة مالكي النادي فيه، الجمعية العمومية هي فرصة مواتية للرئيس ليكون شجاعًا وشفافًا ويُجيب على كافة الأسئلة الخاصة بإدارة النادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "اللحظة التي يمر بها النادي تتطلب جمعية عامة بها المزيد من الأضواء وعدد أقل من الظلال، وقبل كل شيء عدم اختباء الرئيس ومجلس الإدارة خلف الشاشات، الأعضاء عليهم امتلاك الفرصة لتوجيه أسئلتهم إلى الرئيس مباشرة، والحد من حريتهم في التعبير خطأ فادح جدًا، ما الذي يخشاه الرئيس لابورتا؟".

يُشار إلى أن فونت خسر سباق رئاسة برشلونة عام 2021 أمام لابورتا، وتُرجح التقارير حرصه على خوض التجربة من جديد في الانتخابات القادمة عام 2026.