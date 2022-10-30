لا تجزع يا ريال مدريد .. أزمة متكررة في تقنية الفيديو سبب ركلة جزاء جيرونا

أصبحت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تسبب الكثير من الأزمات في كرة القدم الإسبانية، وآخرها ما حدث في مباراة ريال مدريد وجيرونا.

حملت مباراة ريال مدريد وجيرونا، والتي أقيمت يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني معها العديد من الجدل المتعلق بالتحكيم، وخاصة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

ريال مدريد تعادل أمام جيرونا بهدف لكل منهما، ليخسر النادي الملكي نقطتين ثمينتين في سباق الدوري الإسباني المحتدم بالفعل مع برشلونة بعد مرور 12 جولة من المسابقة.

حكم المباراة ماريو لوبيز احتسب ركلة جزاء على ريال مدريد في الدقيقة 80 من زمن المباراة، بعد لمسة يد على ماركو أسينسيو، بعد أكثر من دقيقتين على الواقعة الأصلية، بعد تنبيه من حكام الفيديو بضرورة العودة لمشاهدة اللقطة.

خطأ متكرر

حكم المباراة استند على لقطة إعادة واحدة فقط لواقعة لمسة اليد التي احتسبت على ماركو أسينسيو، في خطأ متكرر من تقنية "VAR" في الدوري الإسباني.

الأصل في إعادات تقنية "VAR" هو أن يشاهد حكم الساحة الواقعة من أكثر من زاوية، حتى يتمكن من اتخاذ قرار حاسم بشأن اللقطة.

لكن ما يحدث منذ فترة في الدوري الإسباني، هو إعادة اللقطات من زاوية واحدة فقط، وذلك يخلق حالة من الجدل الجماهيري الذي يكون له ما يبرره أحيانًا، لأن الجمهور يرى من زاوية قد يكون فيها القرار غير حاسم على الإطلاق.

الأمر حدث من قبل خلال الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة التاسعة من "لا ليجا"، وتحديدًا عند احتساب ركلة الجزاء التي منحت النادي الملكي الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، حيث أعيدت لقطة دهس إريك جارسيا على قدم رودريجو من زاوية واحدة أيضًا لحكم الساحة خوسيه ماريا سانشيز.

كما حدث الأمر ذاته أيضًا في مباراة برشلونة وإسبانيول في 2020، عندما تعرض أنسو فاتي للطرد ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي إسبانيول.

خوسيه مونويرا حكم الساحة في تلك المباراة، شاهد اللقطة أيضًا من زاوية واحدة فقط، وهو ما قد لا يمنح الحكم رؤية واضحة للواقعة بشكل كامل.

"الفار" ينتصر دائمًا

في المسلسل الوثائقي "Man In The Middle" والذي أنتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمعرفة رأي حكام النخبة في أوروبا بشأن تقنية الفيديو، قدم الحكام رؤية واضحة لما تمثله التقنية بعدما أصبحت ركنًا أساسيًا في التحكيم.

أحد الحكام أكد أنه عندما يقرر حكام "VAR" استدعاء حكم الساحة لرؤية لقطة ما، فإنه في الكثير من الأحيان يغير رأيه وينحاز إلى المشاهد التي تقدمها له التقنية.

خلاصة القول

بعيدًا عن صحة القرارات التحكيمية من عدمها، لأننا هنا لا نناقش ذلك من الأساس، فإن الاعتماد على زاوية واحدة لمشاهدة اللقطات قد يكون مخلًا بالصورة الكاملة.

الحكم يجب أن يشاهد اللقطة من أكثر من زاوية حتى يتخذ قرارًا لا لبس فيه، ولا يخلق حالة جدل بعد ذلك، مثلما حدث في لمسة يد ماركو أسينسيو، والعديد من اللقطات السابقة.