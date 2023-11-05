"لا تثق بزوجتك أبدًا" .. أسطورة ليفربول تعرض لخدعة حبسته 4 أيام في منزله!

نجم ليفربول السابق تعرض لخدعة غريبة من زوجته..

ادعى أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي السابقين أنه تعرض لخدعة جعلته يعتقد أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا، واستغرق الأمر منه 4 أيام من العزلة قبل إدراك أن الأمر لم يكن سوى مزحة.

وادعى جون ألدريدج، مهاجم ليفربول السابق، والذي سجل أكثر من 300 هدف في مسيرته، أن زوجته كانت وراء تلك الحيلة.

وكتب ألدريدج عبر حسابه على موقع "X" للتواصل الاجتماعي: "أخبرتني زوجتي قبل 4 أيام أنني مصاب بفيروس كورونا، كنت معزولًا طوال الأسبوع، ولم أذهب إلى الحانة، سوف أخرج اليوم، لا تثق بزوجتك أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واتضح أن ألدريدج خضع لاختبار سريع للتعرف على احتمالية إصابته بفيروس كورونا، وأظهر خطًا صغيرًا بجوار حرف "C"، مما يعني أنه ليس مصابًا.

ويبدو أن ألدريدج لم يكن متأكدًا مما يعنيه ذلك، فسأل زوجته، وزعم أنها خدعته ليعتقد أنه مصاب بالفيروس.

وسرعان ما جذب المنشور انتباه المشجعين، حيث حصد أكثر من 300 ألف مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي