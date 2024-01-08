"لا تتركوه يلمس الكرة" .. "أسيست" محمد صلاح أمام تنزانيا يُثير الرعب في غانا!

صلاح قاد مصر لهزيمة تنزانيا وديًا

تألق محمد صلاح مع منتخب مصر مساء أمس خلال المباراة الودية أمام تنزانيا استعدادًا لخوض غمار كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في كوت ديفوار يوم الأحد القادم.

نجم ليفربول صنع الهدف الأول بتمريرة ساحرة إلى محمود حسن تريزيجيه وسجل الثاني بنفسه من ركلة جزاء، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بهدفين نظيفين، وقد نال إشادات عظيمة من خلال ردود أفعال الجماهير بعد المباراة.

أسيست صلاح الرائع وصل صداه إلى غانا، حيث أثار الرعب هناك وجعل الصحفي صادق آدمز يُطالب بعدم جعل اللاعب يلمس الكرة أبدًا، موضحًا أن ذلك هو الحل الوحيد للسيطرة عليه وتجنب خطورته.

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حديث آدمز جاء ضمن تعليقه على تغريدة زميله أوراكا أمبوفو، وقد طالب الأخير الجهاز الفني لمنتخب النجوم السوداء بتخصيص لاعب لرقابة صلاح وإلا سيضرب كل دفاعهم بلمسة واحدة كما فعل أمام تنزانيا.

إذ كتب معلقًا على لقطة الهدف "لهذا تحتاج غانا لتخصيص لاعب لمراقبة محمد صلاح جيدًا خلال كأس أمم إفريقيا 2023. كل ما يحتاجه مجرد ثانية واحدة لاختراق الدفاع بالكامل".

يُشار إلى أن المنتخبين المصري والغاني وقعا معًا في المجموعة الثانية بجاب الرأس الأخضر وموزمبيق.