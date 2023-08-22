"لا تتحدثوا عن رقمي" .. روبرت ليفاندوفسكي يدعم انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ بطريقته

مهاجم برشلونة أشاد بقدرات هاري كين المذهلة..

يرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة الإسباني أن فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني تعاقد مع مهاجم خارق بعدما ضم الإنجليزي هاري كين قائد "الأسود الثلاثة" إلى صفوفه خلال الصيف الحالي قادمًا من توتنهام.

ليفاندوفسكي توجه مساء الإثنين إلى حفل توزيع جوائز صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، والذي أقيم في قاعة مزاد الأسماك في هامبورج، وشدد خلال حصوله على إحدى الجوائز أن تعاقد بايرن ميونخ مع كين انتقال مذهلن، ليس فقط لفريقه السابق ولكن أيضًا للدوري الألماني ككل.

وقال مهاجم برشلونة: "هاري كين سيُظهر مستواه المعهود مع بايرن ميونخ بالتأكيد، ومع ذلك فإن الدوري الألماني ليس سهلًا".

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وعما إذا كان كين قادرًا على تسجيل 41 هدفًا في الموسم مثلما فعل بنفسه، قال ليفاندوفسكي: "سيُظهر بالتأكيد قدراته، لكن فقط دعوه يقوم بعمله بسلام، ولا تتحدثوا دائمًا عن رقمي".

يذكر أن ليفاندوفسكي خاض 375 مباراة رسمية خلال مسيرته مع بايرن ميونخ تمكن خلالها من تسجيل 344 هدفًا، وقاد الفريق البافاري إلى لقب الدوري الألماني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة خلال 11 موسمًا مع الفريق.

وتم تكريم ليفاندوفسكي مساء الإثنين مع نجوم آخرين أمثال توماس مولر، وماتياس زامر، ولوثر ماتيوس، وكارل هاينز رومينيجه، باعتبارهم أساطير الدوري الألماني في الذكرى 60 لتأسيسه.