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لا تبكي من أجلي .. سبوتيفاي تتهكم على سقوط الأرجنتين ضد السعودية!

علي سمير
6:37 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Argentina fan World Cup 2022
ليلة للنسيان للشعب الأرجنتيني

المنتخب السعودي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لا يُصدق بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

الأرجنتين تقدمت بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل أن يرد الأخضر بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و53 من عمر اللقاء.

وتسببت هذه الهزيمة في تعرض الأرجنتين لحملة قوية من السخرية، ليصل الأمر إلى حساب شركة "سبوتيفاي" للنسخة السعودية على موقع "تويتر".

وقام الحساب بنشر أغنية "Don't cry for me Argentina" الشهيرة للمطربة "إيفيتا" والتي تعني "لا تبكي من أجلي يا أرجنتين" في سخرية من حالة الحزن التي تسود ممثل أمريكا الجنوبية بالمونديال.

يذكر أن هزيمة الأرجنتين تعتبر الأولى لها بالمباراة الافتتاحية بالمونديال، حيث كان السقوط الأخير بهذه المناسبة أمام الكاميرون بهدف دون رد في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

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