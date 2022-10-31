لا برشلونة ولا باريس .. مستقبل ميسي في أمريكا

لم يحدد ليونيل ميسي مستقبله بشكل نهائي بعد، لكن المؤشرات تؤكد اقترابه من الدوري الأمريكي في نهاية موسم 2022-23.

يشعر نادي إنتر ميامي الأمريكي بثقة متزايدة في إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

الصحفي الإنجليزي ديفيد أورنستين، والذي يعد من بين أكثر الصحفيين مصداقية فيما يخص أخبار سوق الانتقالات، كشف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب ميسي من إنتر ميامي.

وكتب أورنستين في تغريدة نشرها صباح الإثنين: "ثقة إنتر ميامي تتزايد في التعاقد مع ليونيل ميسي، لا يوجد اتفاق كامل، لكن إنتر ميامي الآن يتوقع أن ينضم صاحب الخمسة وثلاثين عامًا إلى الفريق".

وأضاف: "يأمل النادي أن يتمكن من إنهاء الصفقة خلال الأشهر القادمة، وستعود المحادثات بين الطرفين بعد كأس العالم 2022".

واختتم: "باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقده، وبرشلونة سيحاول استعادته".

ومن المفهوم أن إنتر ميامي يتفاوض مع ميسي منذ عدة سنوات، وأن الثقة المتزايدة من الفريق المملوك جزئيًا لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام، هي دليل على أن هناك اتفاقًا قريبًا بين الطرفين.

ومن المؤكد أن الأمور فيما يخص مستقبل ميسي ستهدأ تمامًا حتى نهاية كأس العالم 2022، لكنها ستعود للاشتعال في يناير 2023.