"لا بد أن تتحلى بالمهنية" .. نجم الهلال السابق يُدافع عن كريستيانو رونالدو ويُهاجم حفيظ دراجي

دراجي يتسبب في غضب جماهير الدون

هاجم طارق التايب نجم الهلال السابق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عقب مباراة البرتغال وسلوفينيا.

وكان دراجي قد سخر من رونالدو بسبب بكائه خلال المباراة، بعدما أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة في قيادة منتخب البرتغال للتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024، دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين وركلات الترجيح.

وتداول الجماهير مقطع فيديو يظهر فيه التايب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث قام بتوجيه رسالة قوية إليه قائلًا: "المعلق لابد وأن يكون لديه مهنية ومحايد".

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وأضاف: "الجمهور ثقافات ويجب عليك احترامهم، ولا تجعلنا نشعر أنك من مواليد إسبانيا أو الأرجنتين، ويجب احترام أذواق الجميع حتى تجد الاحترام منهم".

واختتم التايب تصريحاته قائلًا: "إذا أهدر أي لاعب ركلة جزاء، يجب أن يتم التعامل مع الأمر دون سخرية منه".