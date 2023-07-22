لا بايرن ميونخ ولا باريس .. الهلال يفجر سوق الانتقالات بمفاوضات هاري كين

هل ينجح الهلال في التعاقد مع كين؟

يحاول نادي الهلال التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، الذي رحل بنهاية عقده، وذلك بالتفاوض مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

الهلال دخل في مفاوضات مع أكثر من مهاجم الفترة الماضية، أبرزهم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي فولهام الإنجليزي، الذي أكدت التقارير على أن الزعيم قريب من التعاقد معه.

وأشار موقع "سكاي سبورت" إلى أن الهلال أجرى محادثات مع وسيط، من أجل بحث إمكانية التوقيع مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويفاوض هاري كين خلال الوقت الحالي، بايرن ميونخ الألماني الذي يبحث عن تعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

جاءت تلك المفاوضات في ظل الأخبار المتداولة حول تفاوض نادي الهلال مع النجم الفرنسي كليان مبابي خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد معه من نادي باريس سان جيرمان.