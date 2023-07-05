لا أمرابط ولا روميو.. برشلونة يزاحم ميلان على جوهرة الوسط الهولندي!

بديل سيرجيو بوسكيتس لا يزال مجهولًا

ظهر تيجاني ريندرز، لاعب خط الوسط الهولندي ونادي ألكمار كأحد المحاور الأخرى التي تم ربطها ببرشلونة في مشروع الموسم المقبل، بعد التعثرات التي طرأت في ملف لاعب الوسط المحوري وصعوبة ضم أي من سفيان أمرابط وبعض التعقيدات المادية بخصوص أوريول روميو لاعب جيرونا.

وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن ريندرز الذي يعد من أهداف ميلان الساخنة في الميركاتو، تلقى سؤالًا بشأن وضعيته في ألكمار مؤخرًا.

لكن كل شيء يشير إلى أن عملية الانتقال متقدمة جدًا مع ميلان وأنه سيذهب إلى النادي الإيطالي مقابل حوالي 20 مليون يورو.

يحتاج برشلونة بدوره إلى رد من ريندرز، وكذلك لا ينتظر متابعة طويلة من مدربه تشافي هيرنانديز الذي عليه أن يحسم قراره بشأن ريندرز، أو أن يتواصل السعي للحصول على روميو كمسار أسهل من كل الصفقات الأخرى.

ريندرز هو لاعب وسط يتمتع بلياقة بدنية جيدة للغاية وإخراج كرة رائع، ويؤدي بمستوى عالٍ منذ موسمين ويستطيع التطور كثيرًا، وكان من الأهداف للسكرتير التقني السابق جوردي كرويف.