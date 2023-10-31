"لا أفهم مشكلة جوارديولا وما فعله مع هالاند كان مجرد مسرحية"

هجوم عنيف على المدرب الإسباني

يعتقد روي كين أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أن ما فعله إرلينج هالاند ومدربه بيب جوارديولا بعد الديربي الأخير كان بمثابة "المسرحية".

مانشستر سيتي نجح في التفوق على يونايتد 3/0 على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، حيث سجل هالاند ثنائية ومع ذلك شوهد جوارديولا بعد المباراة وهو يحاول منحه بعض التعليمات حول التمكن من لعب الكرات الرأسية.

ورغم ظهور النرويجي في حالة غضب من مدربه الإسباني، ومحاولة إقناع بيب بالطريقة التي يتبعها، إلا أن كين لم يقتنع بذلك وهاجم الثنائي.

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وقال الأيرلندي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس:"ما حدث بين جوارديولا وهالاند كان مجرد مسرحية خالصة".

وأضاف:"يمكنك مناقشة الأمر في غرفة خلع الملابس، أنا لا أفهم مشكلتهما، لقد كانت رأسية جميلة من هالاند ولا أرى أن هناك أي حاجة للحديث عنها في الملعب لمدة خمس دقائق، اذهب إلى غرفة خلع الملابس واحتفل بانتصارك مع لاعبك هناك".

يذكر أن هزيمة يونايتد في الديربي أثارت التكهنات حول مصير المدرب إريك تين هاج وإمكانية رحيله عن الشياطين الحمر بمنتصف الموسم.