"لا أغار من جوارديولا ولكن!".. رفاهية مانشستر سيتي تستفز مورينيو

فخ الذئاب يحاصر "سبيشال وان"

لا يريد جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، أن يضع ناديه في مقارنة من حيث الإنفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه استعان بصفقات "السيتزينز"، لكشف مدى المعاناة التي يعيشها ذئاب العاصمة.

وفي ظل تخلي مورينيو عن قلب الدفاع الأول روجر إيبانيز إلى الأهلي السعودي الصيف الماضي، وإصابة كريس سمولينج ورحيل قلب الدفاع إيفان نديكا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في يناير، سيكون دفاع روما في خطر كبير.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عشية لقاء شريف في الدوري الأوروبي: "لا أقصد أنني أشعر بالغيرة، لكن انظروا إلى السيتي، دفعوا 80 مليون يورو لشراء كالفين فيليبس، والآن قال جوارديولا إنه سيكون من الأفضل له أن يغادر في يناير، لذلك سيغادر بكل سهولة وسيحصلون على بديل آخر".

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وأضاف: "واقعنا مختلف عن السيتي، أود التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين في الشتاء، نريد محاولة تحسين الفريق وأن يكون أكثر قوة ولكن هذا الأمر يكلفنا الكثير، أقولها بصراحة، إذا تمكنا من التعاقد مع مدافع في الميركاتو الشتوي سأكون سعيدًا".

وتابع مورينيو: "مع ذلك، ليس من السهل علينا القيام بذلك، إذا سألتني لو كنت أرغب في أكثر من ذلك، بالطبع أريد المزيد، لكن هذا غير ممكن، إنهم يعملون على محاولة إعطائي خيارات، وإعطائي مدافع".