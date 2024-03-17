"هنا لا أعيش في سجن!" .. جابري فيجا يفاجئ توني كروس بعد هجومه على السعودية

ماذا قال الإسباني الشاب عن حياته في السعودية؟

SHAHID

يبدو أن الانتقادات الكثيرة التي تعرض له اللاعب الإسباني الشاب جابري فيجا بعد انتقاله للسعودية، أصبحت مزعجة له، ليخرج للرد على منتقديه، بطريقة تحمل بعض التهكم.

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الإسباني كان قد انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من سيلتا فيجو بعقد يمتد لعام 2026، لكن صغر سنه (21 عامًا) ورحيله عن القارة العجوز في هذا العمر، هو ما عرضه لحملة شرسة.

واحد ممن انتقدوا هذه الخطوة هو الألماني توني كروس؛ نجم ريال مدريد، الذي وصفها بـ"الصفقة المزعجة"، زاعمًا أن الأموال هي الدافع الرئيس لكل من سار على خطى فيجا.

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لكن فيجا له رأي آخر، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "AoContraataque" الإذاعي بحسب ما نقل موقع "moiceleste": "في السعودية، لا أعيش في سجن، بل أسكن في منزل جيد، وأرى الشمس يوميًا، وحاليًا أتكيف مع الأجواء أكثر، لكن هذا لا ينفي أنني أتطلع للعودة لأوروبا من جديد، وقد أكدت ذلك عدة مرات، عليهم أن يدركوا أنني لا أتخذ القرارات بناءً على ما يعتقدونه، أنا شخص واضح وقادر على اتخاذ قراراتي بنفسي، وأؤكد من جديد أن انتقالي للسعودية كان أفضل قرار يمكنني اتخاذه".

وأضاف متحدثًا عن جودة المسابقة: "في السعودية، يوجد الكثير من المواهب، بجانب وجود نجمين حاصلين على الكرة الذهبية (كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما)، وكلاهما لعب من قبل في ريال مدريد، هنا المنافسة على أعلى مستوى بين الجميع وهناك مساحة للتطور".

وانتقل صاحب الـ21 عامًا للحديث عن موقفه من المشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس 2024: "أشكر الاتحاد الإسباني على تواصله مع وكيلي، وأنا على اتصال دائم بسانتي دينيا؛ المدير الفني للمنتخب الأولمبي، هو دائمًا ما يهتم بي وأنا ممتن له كثيرًا، أما عن موقفي، فإذا كنت جاهزًا 100%، فستكون مهمة المدرب صعبة، لأن إسبانيا بها الكثير من المواهب تحت 21 عامًا".

يذكر أن فيجا خاض مع الراقي - حتى الآن - 18 مباراة، في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

SHAHID