"لا أعرف لماذا ظهرت معك وخده للنصر!" .. البلطان يُحرج سعود صرامي بسبب الشباب!

شاهد ما قام به رئيس الشباب مع الإعلامي

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أحرج خالد البلطان رئيس نادي الشباب الأسبق، الإعلامي سعود الصرامي، وذلك بسبب بعض الأسئلة بشأن الليوث وأحد نجومه.

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ونشر الصرامي عبر حسابه على منصة "تيك توك" فيديو مدته 10 دقائق، لحوار مع خالد البلطان، يتحدث فيه عن أحوال نادي الشباب خلال الوقت الحالي.

ورفض البلطان التعليق عن أي أمور إدارية تخص نادي الشباب، لأنه ابتعد عن المجال الرياضي، وبعد إلحاح الصرامي عليه من أجل الحديث عن الشباب، أحرزه خالد البلطان قائلًا: "لا أعرف لماذا ظهرت معك".

وبعدما أشاد الصرامي بشكل كبير بالمهاجم السنغالي حبيب ديالو، رد عليه البلطان قائلًا: "إذا يعجبك المهاجم السنغالي، خذه إلى النصر".

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وأبدى البلطان استيائه من الصرامي، بعدما طلب منه في البداية التصوير لمدة دقيقتين، ووصلت مدة الفيديو 10 دقائق!

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