"لا أعرفه ولكنه ليس في إجازة" .. رسالة قوية من جوارديولا عن كاسيميرو

تحدث كذلك عن مستقبل برناردو سيلفا

أثار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجدل حول مستقبل برناردو سيلفا لاعب وسط الفريق، قبل مواجهة مانشستر يونايتد غدًا، السبت، بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

برناردو ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن سيتي والانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة، حيث أكدت العديد من الصحف أن النادي الفرنسي هو الأقرب للحصول على خدماته.

وفي المؤتمر الصحفي للنهائي قال جوارديولا عن إمكانية خوض برناردو المباراة الأخيرة له مع الفريق:"لدينا مباراة أخرى في نهائي دوي أبطال أوروبا، أتمنى ألا تكون الأخيرة له ولكن لا أعلم ما سيحدث".

وعن الهجوم على الحكم أنتوني تايلور بعد نهائي الدوري الأوروبي:"أشعر بالأسف الشديد تجاه هذه المشاهد، أتمنى ألا تحدث مرة أخرى، هذا كل ما يمكنني قوله".

وعن اللعب ضد كاسيميرو:"أنا لا أعرفه بشكل شخصي، ولكن عندما كان في ريال مدريد كانت لدي بعض المعلومات عن مدى احترافيته، وأدركت أنه لم ينتقل إلى مانشستر يونايتد لقضاء إجازة قصيرة قبل اعتزاله".

وعن إمكانية غياب كيفين دي بروينه وجاك جريليش:"لقد تدربا بشكل طبيعي في آخر حصتين تدريبيتين ومن المتوقع مشاركتهما في اللقاء".

وعن الموسم الأول لإريك تين هاج في الدوري الإنجليزي:"الأمر في غاية الصعوبة، لقد مررت بنفس التجربة مع مانشستر سيتي، نجاحك يعكس جودتك كمدرب في مثل هذه المواقف، نحن لسنا أصدقاء لأننا لا نتواصل بصفة مستمرة، ولكني أعتقد أن مانشستر يونايتد تعاقد مع مدرب استثنائي لسنوات عديدة".

وعن الحارس الذي سيلعب غدًا:"ستيفان أورتيجا سيكون هو الحارس مثلما هو الحال في مباريات الكأس، حتى مع برشلونة وبايرن ميونخ، لذلك هو من سيلعب نهائي الكأس".

يذكر أن مانشستر سيتي يلعب غدًا أمام يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل التوجه إلى العاصمة التركية إسطنبول يوم 10 يونيو الجاري لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق إنتر الإيطالي.