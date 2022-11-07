"لا أعتقد أن هناك منافس أصعب" .. أسطورة ليفربول يشفق على مانشستر يونايتد!

برشلونة في مواجهة الشياطين الحمر هي القمة التى ستلفت الأنظار لمسابقة الدوري الأوروبي، بعد نهائيات كأس العالم 2022.

يرى أسطورة ليفربول جرايم سونيس أن مانشستر يونايتد أمامه مهمة صعبة في عبور دور ال16 من الدوري الأوروبي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة برشلونة.

وقال سونيس معلقًا على القرعة قائلًا: "حظًا سعيدًا في ذلك، لا أعتقد أنه كان يمكن اختيار مباراة أكثر صعوبة".

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة في حالة جيدة، أعلم أن هناك جدلًا مؤخرًا حول جيرارد بيكيه وطريقة معاملته في نهاية مسيرته، لكنني أعتقد أن البرسا لائق في هذا الوقت".

وسبق أن وقع برشلونة في مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا إلى جانب بايرن ميونخ وإنتر حيث احتلوا المركز الثالث ليذهبوا إلى اليوروباليج.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا معلقًا على قرعة الدوري الأوروبي: "إنه الخصم الأصعب مرة أخرى، لكننا نتطلع إلى ذلك، إنهم فريق تاريخي لقد نما كثيرًا مع وصول تين هاج، لديهم لاعبون رائعون".

وأضاف: "إنها أسوأ قرعة يمكن أن نحصل عليها مرة أخرى، لا نملك الحظ".

وستشهد المباراة تجديد كريستيانو رونالدو التنافس مع برشلونة بعد الفترة التي قضاها في لوس بلانكوس، وتعليقًا على اللاعب الدولي البرتغالي، قال تشافي: "إنه لاعب رائع، لقد كان أحد أفضل اللاعبين ويمكنه بالتأكيد أن يصنع الفارق لهم".