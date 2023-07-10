"لا أصدق كلمة منك" .. أسطورة بايرن ميونخ يهاجم نجم الفريق بسبب اختيار باريس سان جيرمان

أسطورة بايرن ميونخ رد بشكل مباشر على رسالة نجم الفريق..

شن محمد شول أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني هجومًا صريحًا على الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق الذي انتقل مؤخرًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

هيرنانديز نشر رسالة وداع عاطفية لجماهير بايرن ميونخ عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وهي نصف القيمة التي دفعها النادي الألماني للحصول على خدماته من أتلتيكو مدريد في 2019.

وكتب هيرنانديز: "بقلب حزين أعلن مغادرتي للنادي بعد دراسة متأنية قررت مواجهة تحديات جديدة، ستبقى اللحظات المشتركة في ذاكرتي إلى الأبد، وكذلك الألقاب التي فزنا بها، وخاصة دوري أبطال أوروبا الذي طالما حلمت به".

واختتم: أخيرًا، أطلب منكم احترام قراري، على الرغم من صعوبة الوداع دائمًا ".

لكن رحيل لوكاس هيرنانديز عن بايرن ميونخ لم يكن مفهومًا على نطاق واسع في ألمانيا، خاصة لأن النادي البافاري دعم اللاعب بشكل مستمر خلال إصاباته ومشاكله القانونية.

ليخرج شول، أسطورة بايرن ميونخ الذي لعب للفريق خلال الفترة من 1992 إلى 2007، ليوجه رسالة صريحة ومباشرة إلى المدافع الفرنسي.

وكتب شول ردًا مباشرًا على رسالة هيرنانديز قائلًا: "لا أصدق كلمة مما تقول، وداعًا".