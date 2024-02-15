"لا أصدق ما فعله بيلينجهام".. نادال يتحدث عن صفقة مبابي ويطمع في مقعد رئاسة ريال مدريد!

"أنشيلوتي رجل نبيل.. وسعيد بقرار التجديد له"

أكد النجم الإسباني رافائيل نادال، أسطورة التنس وأحد أكبر مشجعي نادي ريال مدريد، عن رغبته بانضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى الميرنجي في الموسم المقبل.

وكان مبابي قد أبلغ ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بقراره النهائي وهو الرحيل عن حديقة الأمراء بنهاية عقده الجاري في الصيف المقبل، بينما تشير كل المؤشرات إلى اقتراب كيليان من الريال، رغم رفضه العرض المدريدي قبل عامين.

وقال نادال في حوار لبرنامج "الهدف" عبر قناة "لا سيكستا"، إنه يتفهم الشكوك التي كانت تحيط بمبابي حينما رفض عرض ريال مدريد قبل عامين، خصوصًا أنه شاب فرنسي وهذه مدينته.

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وأضاف البطل التاريخي لبطولة رولان جاروس الفرنسية: "في سان جيرمان قدموا له كل المال الذي يحلم به، أتفهم الشكوك التي كانت تحيط به وأن قراره لم يكن يروق للإسبان، لكني آمل أن يتخذ قرارا مختلفا هذه المرة. بالطبع أريد أن أشاهد مبابي في ريال مدريد".

ولدى سؤاله عما إذا كان يطمح لرئاسة نادي ريال مدريد، قال: "إذا سألتني إن كنت أطمح في ذلك فنعم، لكنه ليس من بين خطتي للحياة، سأفكر في الأمر عندما يغادر المنصب أفضل رئيس للنادي (يقصد فلورنتينو بيريز)".

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وتحدث نادال عن قرار التجديد لأنشيلوتي، قائلًا: "نعم أؤيد ذلك، يبدو لي وكأنه رجل نبيل وينقل القيم المناسبة لرياضة تكون صعبة في بعض الأحيان بسبب وجود الكثير من التوتر. أنا أحب الأشخاص مثل كارلو".

وختم: "بيلينجهام أم فينيسيوس؟ ليس علي أن أختار. كلاهما جيد جدًا، بعقليات مختلفة. فيني مذهل، لقد أحببت ما قدمه في نهائي كأس السوبر وإذا استمر على هذا المنوال فقد يكون أفضل بكثير. أما بالنسبة لبيلينجهام فلا أصدق ما فعله في موسمه الأول".