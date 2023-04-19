"لا أصدق أنه قال ذلك" .. سخرية حفيظ دراجي من مدافع بايرن ميونخ تخلق جدلًا واسعًا!

مستوى مدافع بايرن ميونخ خلال مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أثار الكثير من السخرية.

لم يستطع الكثير من المشجعين الإنجليز تصديق حقيقة أن حفيظ دراجي معلق قنوات "beIN Sports" القطرية أطلق على دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ الألماني اسم "أوباماجواير" خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

أوباميكانو ارتكب العديد من الكوارث في مباراة الذهاب، وكلف فريقه الخسارة بثلاثية نظيفة عقدت الأمور قبل مباراة العودة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا".

ويبدو أن أوباميكانو لم يكتف بما حدث ذهابًا، حيث كاد يتعرض للطرد في منتصف الشوط الأول من مباراة الإياب لولا تسلل إرلينج هالاند قبل عرقلته من قبل المدافع الفرنسي.

وفي الدقيقة 35، تسبب أوباميكانو في ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد أن لمست الكرة يده، ومع ذلك لم يتمكن هالاند من تحويل الكرة إلى الشباك.

في الشوط الثاني، كسر سيتي التعادل أخيرًا بهدف من هالاند، الذي راوغ أوباميكانو وطرحه أرضًا، قبل أن يسدد كرة قوية في مرمى يان سومر.

خلال المباراة، التقط المشجعون اللحظة التي أطلق فيها دراجي اسم "أوباماجواير" على المدافع الفرنسي، في إشارة إلى قائد فريق مانشستر يونايتد هاري ماجواير، الذي تم وضع أدائه تحت المجهر.

وتفاعل المشجعون سريعًا مع هذه اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم تعليقًا على مقطع فيديو: "التعليق العربي أطلق عليه اسم أوباماجواير".

وقال آخر: "أوباميكانو يشبه أوباماجواير"، قبل أن يكتب ثالث: "لقد قال الرجل حقًا أوباماجواير، لا أصدق ذلك".