"لا أستطيع إيقافه أبدًا" .. اعتراف جريء من نجم ريال مدريد قبل مواجهة ليونيل ميسي

قمة مرتقبة في ملاعب أمريكا الجنوبية

خرج النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، باعتراف جريء، قبل مواجهة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي.

فالفيردي يواجه ميسي، فجر يوم الجمعة القادم - بتوقيت مكة المكرمة -، عندما يلتقي منتخب بلاده أوروجواي مع الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال النجم الأوروجوياني في مقابلة قبل مباراة أوروجواي مع الأرجنتين: "لا أعرف كيف أوقف ميسي.. لا أستطيع أن أفعل ذلك أبدًا".

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وأشار فالفيردي، إلى أن ليو أحد أفضل اللاعبين في العالم، مؤكدًا على أنه واجه صعوبات كبيرة للغاية، عندما لعب أمامه، أثناء تواجد الأسطورة الأرجنتينية في الدوري الإسباني مع برشلونة.

وعلى جانب آخر.. أشاد متوسط ميدان ريال مدريد، بعودة المهاجم المخضرم لويس سواريز، إلى قائمة منتخب أوروجواي، لأول مرة منذ كأس العالم 2022.

وشدد فيدي فالفيردي، على أن سواريز "مثل أعلى" لجميع لاعبي الأوروجواي؛ حيث ساعده على المستوى الشخصي؛ لتحقيق النجاح، وذلك منذ اليوم الأول للانضمام إلى المنتخب الوطني.